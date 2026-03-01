Размер шрифта
«Газпром» заявил об очень низких запасах газа в европейских хранилищах

«Газпром»: уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до 30%
Стрингер/РИА Новости

Европейские подземные газохранилища заполнены лишь на 30%. Об этом сообщил официальный Telegram-канал российского «Газпрома».

«Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что такая низкая степень заполненности хранилищ в конце февраля фиксируется крайне редко за весь период наблюдений и является одной из минимальных в истории.

По данным «Газпрома», заполненность хранилищ Германии и Франции значительно меньше среднеевропейского и достигает лишь 20,6% и 21,4% соответственно, у Нидерландов и того меньше – 10,7%.

Весь природный газ, который был закачан в подземные хранилища Европы в рамках подготовки к зимнему сезону, был изъят почти две недели назад. В настоящее время осуществляется отбор газа из запасов, накопленных в предыдущие годы.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года.

Ранее были названы последствия отказа Европы от российского газа.

 
