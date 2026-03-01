Лыжница Непряева стала пятой в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

Российская лыжница Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне на 20 км на восьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Спортсменка преодолела дистанцию за 55 минут 18,1 секунды.

Победительницей гонки стала норвежка Хейди Венг с результатом 54 минуты 42,8 секунды. Второе место заняла американка Джессика Диггинс (+0,1 секунды), третьей финишировала шведка Фрида Карлссон (+0,9 секунды).

Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее Коростелев остановился в шаге от медалей на Кубке мира.