Подозреваемый по делу MH17 рассказал о предлагаемой взятке за рассказ о катастрофе

Россиянин Сергей Дубинский, который является одним из подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17, рассказал, что иностранные журналисты предлагали ему денежное вознаграждение за «правдивый рассказ» о катастрофе. Об этом он заявил в интервью на платформе Bonanza Media.

Подозреваемый подчеркнул, что после начала судебного производства его «достали» журналисты.

Он уточнил, что ему предлагали €50 тыс. за интервью лица, которые представились работниками государственного телеканала Нидерландов. Дубинский подчеркнул, что ответил им отказом.

«Они спросили: «Почему?». Я говорю: «Потому что у нас демократическая страна... хочу, даю интервью, не хочу — не даю», — отметил россиянин.

По его словам, отказ от взятки он объяснил тем, что после 30 лет армейской службы он получает хорошую пенсию, которая его «полностью устраивает».

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

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