Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в РФ

Россия настороженно, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, заявил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».

«Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно», — отметил президент.

Он объяснил, что как глава государства он должен заботиться о решении демографических проблем. «А нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — заключил Путин.

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