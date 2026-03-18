Сборную Сенегала лишили победы в Кубке Африки

Сенегальская сборная по футболу понесла наказание в виде технического поражения в финальном поединке Кубка африканских наций 2025 против команды Марокко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Африканской конфедерации футбола (CAF).

Апелляционный совет данной организации (АКФ) принял решение о присуждении поражения Сенегалу со счетом 0:3 в финальном матче Кубка африканских наций 2025, руководствуясь статьей 84 регламента турнира.

Причиной такого решения послужил инцидент, произошедший в добавленное ко второму тайму время. Изначально, после просмотра видеоповтора, был отменен гол, забитый сенегальскими футболистами. Затем, также после видеопросмотра, в ворота Сенегала был назначен пенальти. Главный тренер сенегальской команды Пап Тьяв в знак несогласия с данным решением, увел свою команду с поля. Спустя пятнадцать минут сенегальцы вернулись, и вратарь Эдуар Менди сумел отразить удар с 11-метровой отметки, выполненный Браимом Диасом. Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В дополнительное время единственный гол забил сенегальский игрок Пап Гейе.

Ранее финал Кубка африканских наций 2026 между Сенегалом и Марокко вызвал скандал из-за длительности и спорных решений судей.