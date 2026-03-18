Россиянам напомнили о снижении максимальной переплаты по микрозаймам с апреля

С 1 апреля максимальную переплату по займам сроком до одного года снизят с 130 до 100%. Основная цель этих нововведений — снизить долговую нагрузку на граждан и защитить людей от бесконечных займов «до зарплаты», рассказала «Газете.Ru» Татьяна Волкова, финансовый эксперт.

«Микрозаймы давно стали одной из самых болезненных точек для личных финансов. Чем меньше возможностей попасть в бесконечный долг, тем безопаснее для людей», — объяснила она.

На первый взгляд микрозайм кажется удобным решением — быстро, без справок и подтверждения дохода. В отличие от банковских кредитов, которые требуют проверки платежеспособности, микрозаймы доступны почти каждому. Но именно эта доступность и делает их опасными. Высокая стоимость займа способна превратить небольшую сумму «до зарплаты» в серьезную долговую нагрузку.

«Микрозаймы чаще всего берут на короткий срок, однако высокие проценты втягивают заемщика в повторные заимствования. Это своего рода «игла»: новый займ закрывает предыдущий, создавая ощущение нехватки денег и формируя порочный круг. Дополнительные ограничения — сокращение количества одновременных займов и введение трехдневной паузы —- направлены именно на разрыв этой цепочки. Это попытка не дать человеку рефинансировать один дорогой долг другим таким же дорогим», — заметила эксперт.

Отдельно важно помнить о рисках при обращении в МФО. Перед подписанием договора необходимо внимательно изучать условия, особенно дополнительные услуги — страхование жизни, юридические консультации и другие опции, которые могут значительно увеличить сумму долга. Также следует проверять легальность компании — организация должна быть внесена в реестр Центрального банка России. В поисковых системах легальные МФО помечаются специальным значком.

«И еще один важный момент — контроль своевременной оплаты. Бывают ситуации, когда сложности с сайтом или приложением приводят к просрочке, а каждый день задержки увеличивает задолженность. Чтобы избежать подобных проблем, стоит сохранять реквизиты и оплачивать напрямую», — поделилась Волкова.

В целом ужесточение правил — это мера, направленная на снижение долговой нагрузки населения. Чем меньше инструментов для бесконтрольного заимствования, тем ниже риск для личного бюджета, резюмировала эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как взять кредит и не попасть в долговую яму.