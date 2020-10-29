За сутки в России вновь выявлено рекордное число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено рекордное число заболевших COVID-19 — 17 717, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Из них 4 691 случай — 26,5% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4 906, Санкт-Петербурге — 758 и Подмосковье — 514.

Таким образом, за все время в стране выявлено 1 581 693 заболевших.

За сутки также зафиксировано 366 летальных случаев. За весь период в России скончались от коронавируса 27 301 человек.

За сутки выписано по выздоровлению 14 740 человек. За весь период выписано по выздоровлению по РФ — 1 186 041 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 44 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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