Специалист рассказал, сколько продлится фаза роста заболеваемости COVID-19 в РФ

Замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что активная фаза роста числа новых случаев COVID-19 в стране продлится еще 2-3 недели, передает его слова РИА «Новости».

«Мы имеем фазу роста, которая будет продолжаться примерно еще две-три недели», — сказал Горелов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусной инфекцией может ухудшиться в феврале–марте 2021 года, но к лету все снова нормализуется.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,56 млн случаев COVID-19, 1,17 млн человек выздоровели, 26,9 тыс. умерли.

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