В Италии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Италии за сутки коронавирусом заразился 24 991 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

За сутки скончались 205 пациентов. 27 октября выявили 21 989 случаев, 26 октября — 17 007, 25 октября — 21 273. Всего заболели 589 766, выздоровели 275 404, погибли 37 905 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 44 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались.

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