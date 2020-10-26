Южная Корея выделила развивающимся странам $200 млн на борьбу с COVID-19

Южная Корея выделила Филиппинам, Камбодже и Бангладеш $200 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство планирования и финансов страны.

Отмечается, что эта мера является частью национального плана предоставления ссуд и грантов развивающимся странам на сумму более $400 млн для борьбы с пандемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 42 млн случаев коронавируса, 31 млн пациентов выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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