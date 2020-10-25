Бизнесмен Александр Петров стал жертвой наемного убийства

Убийство бизнесмена и депутата горсовета Выборга Александра Петрова было совершено по найму. Об говорится в сообщении на сайте СК России.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст105 УК РФ (Убийство из корыстных побуждений или по найму).

По данным следствия, «неустановленное лицо совершило выстрел из огнестрельного оружия с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом».

Ранее стало известно, что в Выборгском районе Ленинградской области после покушения скончался бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ленобласти бизнесмен умер после покушения

— Источники назвали версии убийства бизнесмена под Выборгом