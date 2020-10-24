В ВОЗ заявили, что число новых случаев COVID в мире бьет рекорды

Число новых случаев COVID в мире бьет рекорды — за сутки зафиксировали 465 322 случая. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.

Предыдущий рекорд зафиксировали 23 октября — 445 419 заражений. Больше всего заражений за сутки в США (60 419), на втором месте — Индия (49 863), на третьем — Франция (45 422).

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 42 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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