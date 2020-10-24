В Ленобласти бизнесмен умер после покушения

В Выборгском районе Ленинградской области после покушения скончался бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, было совершено покушение. Петров скончался», — сказал источник.

Другие детали происшествия пока не уточняются.

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