В Ленобласти бизнесмен умер после покушения
Карина Казанцева
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В Выборгском районе Ленинградской области после покушения скончался бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, было совершено покушение. Петров скончался», — сказал источник.
Другие детали происшествия пока не уточняются.
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