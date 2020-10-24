В РФ за сутки коронавирусом заразился 16 521 человек

В России за сутки положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2 получил 16 521 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Общее число выявленных случаев за время пандемии достигло отметки в 1 497 167 пациентов.

Кроме того, общее число летальных исходов в России поднялось на 295, до 25 821 скончавшегося.

При этом число выздоровевших пациентов поднялось до 1 130 818 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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