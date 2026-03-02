Российский сенатор оценил намерения Евросоюза и Лондона в отношении Ирана

Пушков: ЕС и Британия хотят вступить в коалицию против Ирана и сблизиться с США

Франция, ФРГ и Великобритания угрожают вступить в войну против Ирана на стороне Соединенных Штатов и Израиля. Об этом в Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что идет формирование единой военной коалиции Запада против Ирана. Для Европы это является и способом сблизиться с Вашингтоном, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Наиболее вероятным сценарием развития войны являются объединенные силы Запада против Ирана, как прежде против Ливии.

При этом Пушков отметил, что необходимо сохранять трезвость в оценках и не считать происходящее Третьей мировой войной. Война в Иране, как и в случаях нападения НАТО на Ирак и Ливию, является не мировой, а региональной войной, и она не имеет тенденции перерастания в мировую войну.

1 марта стало известно, что Франция, Германия и Британия пригрозили лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток.