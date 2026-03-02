Стало известно, где школьники чаще всего ошибаются на ЕГЭ по обществознанию

На ЕГЭ по обществознанию чаще всего ошибаются в заданиях с терминами и понятиями

Обществознание остается самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ. В 2025 году его сдавало примерно 40% всех участников экзамена. Однако с сентября изучение обществознания планируют оставить только в старшей школе. О том, какие сложности чаще всего возникают у школьников на ЕГЭ по обществознанию, «Газете.Ru» рассказали эксперты платформы «Умскул».

Экзамен по обществознанию остается одним из самых популярных. В 2025 году его сдавали 270 тыс. школьников. Средний тестовый балл составил 53,4. Минимальный порог (в 42 тестовых балла) не преодолели около 23% участников, и этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом (22%).

Структура экзамена осталась прежней. Первая часть включает задания с кратким ответом на выбор верных утверждений, установление соответствия, работу с диаграммами. Вторая — задания с развернутым ответом, где нужно объяснять понятия, приводить примеры, аргументировать позицию и составлять сложный план. И именно во второй части школьники чаще всего теряют свои баллы.

Школьникам по-прежнему сложно работать с терминами и понятиями — им не всегда точно удается раскрывать признаки понятий, различать их существенные и несущественные характеристики, а также объяснять связи между социальными явлениями. Об этом свидетельствует низкий процент выполнения задания 18 — всего 37 % (37 % в прошлом году).

Трудности возникают и при выполнении задания 20 на формулирование и аргументацию собственных суждений по заданной теме. В 2025 году его выполнили около 24,7% участников (29,5% в 2024 г.). Многие ограничиваются общими рассуждениями без опоры на теоретические положения или дают определение вместо аргумента.

Отдельного внимания заслуживает составное задание 24 на проверку умения структурировать материал и проводить теоретические суждения с обоснованием. По основному критерию его выполнили только 19,9% (22% в прошлом году). По критерию 24.2 на проверку умения составлять сложный и тезисный план развернутых ответов в 2025 году смогли лишь 6,6% (14% в 2024). Многие школьники либо ограничиваются простым перечнем пунктов без детализации, либо допускают фактические и логические неточности, из-за чего план не засчитывается полностью.

Статистика показывает, что лучшие результаты выпускники показывают в заданиях, где нужно извлекать информацию из наглядных источников — текстов, диаграмм и графиков.

Наиболее высокий процент выполнения был в задании 17 на поиск информации в тексте — его успешно выполнили 93% участников (87 % в 2024). Задание проверяет умение находить и точно воспроизводить информацию, представленную в явном виде в различных знаковых системах.

Успешно школьники выполнили и задание 9 на анализ диаграммы — с ним справились 84,8% учеников (в 2024 году — 91%).

Также большинство участников успешно справились с заданием 21 на анализ графика спроса и предложения — 75,5% (73 % в прошлом году). Оно проверяет понимание базовых экономических закономерностей и умение применять их в конкретной ситуации.

«В целом можно сказать, что задания на поиск и анализ информации традиционно выполняются выпускниками значительно успешнее, чем задания, требующие самостоятельного рассуждения и аргументации», — отметили эксперты.

ЕГЭ по обществознанию проверяет не только знание теории, но и умение применять ее на практике. Именно задания на аргументацию, анализ и структурирование материала чаще всего становятся решающими для итогового балла.

«Поэтому при подготовке важно уделять внимание развернутым ответам, регулярно тренировать составление планов, учиться формулировать аргументы и конкретизировать примеры. Такой формат позволит избежать самых популярных ошибок и набрать необходимые баллы для поступления в вуз мечты», — считают аналитики.

