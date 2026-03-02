КСИР заявил об отходе «Авраама Линкольна» после удара иранских ракет

Американский авианосец «Авраам Линкольн» отошел от иранских границ, передает PressTV.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что судно направилось в юго-восточную часть Индийского океана после того, как попало под удар.

До этого КСИР утверждал, что по авианосцу ударили четыре баллистические ракеты.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам, расположенным в странах Ближнего Востока.

Ранее в Иране объявили священную войну против США и Израиля.