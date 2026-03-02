Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом после атак по ним

Страны Персидского залива заявили, что готовы ответить на атаки Ирана по ним. Об этом говорится в заявлении, принятого по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.

«Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — сказано в заявлении.

Накануне издание The Economist со ссылкой на источник сообщило, что в связи с недавними ответными ударами Ирана по территории стран Персидского залива, они могут отменить запрет на использование Вашингтоном своей территории для атак на Исламскую Республику.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран сделал предупреждение странам Персидского залива.