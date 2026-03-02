Размер шрифта
Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом после атак по ним

Страны Персидского залива заявили, что готовы ответить на атаки Ирана
Reuters

Страны Персидского залива заявили, что готовы ответить на атаки Ирана по ним. Об этом говорится в заявлении, принятого по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.

«Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана», — сказано в заявлении.

Накануне издание The Economist со ссылкой на источник сообщило, что в связи с недавними ответными ударами Ирана по территории стран Персидского залива, они могут отменить запрет на использование Вашингтоном своей территории для атак на Исламскую Республику.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран сделал предупреждение странам Персидского залива.

 
