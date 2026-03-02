СМИ: на британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности

На Кипре угроза безопасности была объявлена на военных авиабазах Великобритании, находящихся на ее заморской территории Акротири и Декелия. Об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail, ссылаясь на источники.

Как говорится в публикации издания, это произошло незадолго до полуночи по местному времени (01:00 мск). Персонал баз был проинформирован об угрозе и получил указание «вернуться в свои дома и оставаться внутри помещений до дальнейшего уведомления». Кроме того, штату приказали «отойти от окон и укрыться за прочной, массивной мебелью или под ней», а также дождаться дальнейших распоряжений.

Накануне глава министерства обороны Соединенного Королевства Джон Хили выступил с утверждением, что Иран направил две ракеты в сторону Кипра, где дислоцируются тысячи британских военнослужащих.

28 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время обращения по поводу ситуации вокруг Ирана высказал обеспокоенность из-за эскалации в регионе. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство не имеет отношения к ударам по Исламской Республике, но осуждает «иранский режим» и его политику.

Также политик заявил, что самолеты британских ВВС на Ближнем Востоке были подняты в воздух.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

