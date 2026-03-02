Стало известно о последствиях атаки украинских беспилотников на Новороссийск

Житель Новороссийска был ранен в своей квартире фрагментами беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он уточнил, что в результате атаки на город четыре жилых дома получили повреждения. В одном из многоквартирных домов обломки дрона попали в квартиру, ранив находившегося там мужчину. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу.

Глава города отметил, что на базе школы №29 развернут пункт временного размещения (ПВР).

2 марта Кравченко сообщил, что в Новороссийске обломки украинского беспилотника повредили кровлю многоэтажного дома.

За день до этого сообщалось, что российские силы ПВО за три часа уничтожили над пятью регионами страны, Азовским и Черным морями 57 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Ранее украинские дроны атаковали гражданские объекты в Брянской области.