Россиянам не хватает проверки ментального здоровья в программе диспансеризации

Россияне считают, что чекап ментального здоровья должен быть включен в программу диспансеризации. Это показало исследование медтех-компании MD, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 9 из 10 опрошенных считают, что проверка ментального здоровья должна входить в список ежегодных обследований после 40 лет. При этом большинство (37%) уверены, что такой чекап должен быть предоставлен в рамках диспансеризации по программе ОМС. Больше всего на государственные субсидии полагаются жители Кемеровской области — 63% респондентов из этого региона считают, что чекап должен быть включен в ОМС.

Если рассматривать прохождение проверки здоровья мозга на платной основе, 18% россиян готовы потратить на это от одной до трех тысяч рублей в год, по 13% от трех до пяти и от пяти до десяти тысяч, 7% — более десяти тысяч рублей в год. Лишь 3% не видят смысла заниматься превентивной заботой о здоровье мозга. Меньше всего — до одной тысячи рублей в год — готовы тратить жители Нижегородской (33%), Волгоградской и Ярославской (по 20%) областей. Более десяти тысяч готовы выделить на проверку когнитивного здоровья жители Саратовской области (29%) и Алтайского края (25%).

«Проверка здоровья мозга, как и проверка всего тела в целом, должна быть неотъемлемой частью профилактических осмотром россиян. Наш мозг начинает стареть уже после 27 лет, и без превентивных усилий по поддержанию его в активном и продуктивном состоянии когнитивный ресурс очень быстро начинает угасать даже при отсутствии сопутствующих неврологических заболеваний. То, что россияне начинают ответственно относиться к этому аспекту, дает надежду на то, что вскоре мы увидим не только увеличение продолжительности жизни, но и улучшение качества этой жизни в пожилом возрасте», — комментирует Магомед-Амин Идилов, основатель и СЕО медтех компании MD.

Несмотря на осознанное отношение к проверке всех функций организма, включая психоэмоциональное и когнитивное здоровье, лишь 32% россиян проходят такую проверку ежегодно. В основном, они обращаются к врачу только при наличии конкретных жалоб (44%), 13% стараются обращаться к специалистам как можно реже, а 10% — практически никогда. Реже всего обращаются к врачам россияне в возрасте 45-54 лет — 13% опрошенных этой возрастной категории.

Среди основных активностей, которые россияне предпринимают для заботы о здоровье, они выделяют прием витаминов и БАДов (45%), спорт и фитнес (38%), контроль веса (19%) и заботу о ментальном состоянии (18%). За правильным питанием и весом больше всего следят россияне старше 65 лет (69% и 25%, соответственно). У людей от 25 до 34 лет основным инструментом заботы о своем здоровье является прием витаминов и БАДов (51%), а о ментальном здоровье больше всего заботятся россияне в возрасте от 18 до 24 лет.

