Очевидцы сообщили о сильном взрыве в Дубае в районе порта

В районе порта Джабаль Али в Дубае произошел сильный взрыв. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает РИА Новости.

По словам собеседников агентства, взрыв прогремел около 23:15 мск. Сильный звук взрыва был слышен за несколько километров. С места, где произошел взрыв, поднимался большой столб черного дыма и был виден пожар.

При этом дым весьма быстро рассеялся, и сейчас никаких следов удара не заметно.

2 марта стало известно, что иранские войска нанесли удар по объектам, расположенным вблизи от бахрейнского порта Салман.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о новой волне ударов по Израилю и американским целям на Ближнем Востоке.