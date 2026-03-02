Спецборт с десятками россиян, покинувших Израиль, вылетел из Египта

Самолет МЧС России вывез из Египта 84 гражданина РФ, покинувших Израиль по суше.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В материале уточняется, что в их числе дипломаты РФ, служащие и их родственники. Они покинули Израиль через наземные пункты пропуска и добрались до Шарм-эш-Шейха.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставляет из Египта российских граждан. Спецборт вылетел в Москву», — заявили в ведомстве.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов.

Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае с утра работала система ПВО, в городе прозвучали десятки взрывов, 28 февраля обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

Ранее застрявшая в Катаре россиянка рассказала о развороте своего рейса.