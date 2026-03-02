Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Спецборт с десятками россиян, покинувших Израиль, вылетел из Египта

МЧС: Ил-76 доставит из Египта в Россию 84 человека, покинувших Израиль
Илья Питалев/РИА Новости

Самолет МЧС России вывез из Египта 84 гражданина РФ, покинувших Израиль по суше.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В материале уточняется, что в их числе дипломаты РФ, служащие и их родственники. Они покинули Израиль через наземные пункты пропуска и добрались до Шарм-эш-Шейха.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставляет из Египта российских граждан. Спецборт вылетел в Москву», — заявили в ведомстве.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов.

Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае с утра работала система ПВО, в городе прозвучали десятки взрывов, 28 февраля обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

Ранее застрявшая в Катаре россиянка рассказала о развороте своего рейса.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!