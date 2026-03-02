Размер шрифта
Армия

США заявили о применении «специальных возможностей» против Ирана

CENTCOM: ВС США применили специальные возможности в операции против Ирана
US Navy Photo

Вооруженные силы США применили «специальные возможности» во время операции в Иране. Об этом в социальной сети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Командование назвало список военной техники, используемой в операции. В конце перечня говорится, что американские военные задействовали «специальные возможности», которые, как заявляет командование, оно «не может перечислить».

Накануне Глава комитета сената США по разведке Том Коттон заявил, что президент страны Дональд Трамп не планирует проведение сухопутной операции в Иране.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КСИР рассказали о потерях США среди военных.

 
