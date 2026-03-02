«Впереди много дней боевых действий»: глава генштаба ЦАХАЛ утвердил планы против Ирана

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил планы продолжения антииранской операции. Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram-канале.

«Мы начали операцию менее чем через 48 часов, и впереди еще много дней боевых действий. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ускорить наши достижения, и мы не жалеем усилий», — сказал Замир.

Он добавил, что ЦАХАЛ тесно взаимодействует с США. Главная же задача Армии обороны Израиля сейчас заключается в снижении угроз в тылу.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп объявил о возобновлении переговоров с Ираном.