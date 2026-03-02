Размер шрифта
«Впереди много дней боевых действий»: глава генштаба ЦАХАЛ утвердил планы против Ирана

Глава генштаба ЦАХАЛ Замир утвердил планы продолжения операции против Ирана

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил планы продолжения антииранской операции. Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram-канале.

«Мы начали операцию менее чем через 48 часов, и впереди еще много дней боевых действий. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ускорить наши достижения, и мы не жалеем усилий», — сказал Замир.

Он добавил, что ЦАХАЛ тесно взаимодействует с США. Главная же задача Армии обороны Израиля сейчас заключается в снижении угроз в тылу.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп объявил о возобновлении переговоров с Ираном.

 
