Общество

Врач объяснила, почему общение перед сном может быть вредно

Врач Магомедова: сериалы и соцсети осложняют засыпание и фрагментируют сон
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Листание соцсетей и просмотр сериалов перед сном осложняют засыпание и фрагментируют сон, заявила РИА Новости сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

По ее словам, синий свет от экранов гаджетов подавляет выработку мелатонина (гормона, регулирующего цикл сон-бодрствование. — «Газета.Ru»).

«Контент вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение», — сказала врач.

Она отметила, что для создания идеальной атмосферы для сна нужно отказаться от информационного потока. Для этого необходимо в том числе отказаться от чрезмерного общения.

До этого ученый-сомнолог Эдуард Якупов предупредил, что БАДы для улучшения сна, например, L-теанин, триптофан, мелатонин, могут вызвать психологическую зависимость. При их употреблении человеку начинает казаться, что он не способен уснуть без таблетки, даже если это не так.

Ранее врач назвала ошибки родителей, мешающие детям крепко спать.

 
