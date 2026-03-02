Врач объяснила, почему общение перед сном может быть вредно

Листание соцсетей и просмотр сериалов перед сном осложняют засыпание и фрагментируют сон, заявила РИА Новости сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.

По ее словам, синий свет от экранов гаджетов подавляет выработку мелатонина (гормона, регулирующего цикл сон-бодрствование. — «Газета.Ru»).

«Контент вызывает эмоциональное и когнитивное возбуждение», — сказала врач.

Она отметила, что для создания идеальной атмосферы для сна нужно отказаться от информационного потока. Для этого необходимо в том числе отказаться от чрезмерного общения.

До этого ученый-сомнолог Эдуард Якупов предупредил, что БАДы для улучшения сна, например, L-теанин, триптофан, мелатонин, могут вызвать психологическую зависимость. При их употреблении человеку начинает казаться, что он не способен уснуть без таблетки, даже если это не так.

