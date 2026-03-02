Посол заявил, что эвакуационные рейсы для россиян в Израиле «некуда совершать»

Посол РФ Викторов: эвакуационные рейсы из Израиля пока не планируются

Эвакуационные рейсы из Израиля в Россию не запланированы, заявил «Вестям» посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Дипломат выразил надежду на улучшение ситуации в стране.

«Воздушное пространство Израиля закрыто. Так что нам некуда эти рейсы совершать», — сказал он.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае с утра работала система ПВО, в городе прозвучали десятки взрывов, 28 февраля обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

