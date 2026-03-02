Подсчет калорий может быть опасен для психики

Подсчет калорий многие считают универсальным способом похудеть и держать вес под контролем. Однако вокруг этого метода до сих пор идут споры: одни уверены, что без учета энергии невозможно добиться результата, другие предупреждают о риске тревожности и навязчивых мыслей о еде. О том, когда подсчет калорий может быть полезен, а когда — навредить, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Если говорить простыми словами, считать калории — значит отслеживать, сколько энергии человек получает из еды. Для этого используют приложения, дневники питания или кухонные весы. Цель — создать дефицит, чтобы похудеть, или профицит — чтобы набрать массу.

«Исследования показывают, что подсчет калорий действительно работает — но не для всех и не всегда. Например, у тех, кто ведет учет, шансы похудеть на 30–50 % выше, чем у тех, кто ест «на глаз». Еще такой подход помогает разобраться в своем рационе: оказывается, соусы и сладкие напитки могут давать до 25 % дневной нормы калорий — и вы этого даже не заметите. Спортсмены и бодибилдеры тоже активно используют подсчет, чтобы набрать мышцы и уменьшить жировую прослойку. А еще те, кто считает калории, чаще едят клетчатку и реже — добавленный сахар. То есть в каких-то ситуациях метод точно полезен», — пояснила Одерий.

В то же время, подчеркнула врач, существуют и серьезные минусы, которые подтверждены научными данными. У многих людей, которые долго считали калории, развились признаки орторексии — навязчивого стремления к «правильному» питанию. Кроме того, вместо того чтобы есть, когда голодны, и останавливаться, когда сыты, человек начинает ориентироваться на цифры в приложении.

«Из-за этого встречи с друзьями, праздники или командировки превращаются в испытание: как учесть все ингредиенты в блюде из ресторана? К тому же расчеты часто неточны: приложения могут ошибаться на 20–25 %, а вес продуктов — занижаться на 10–15 %. А еще фокус на цифрах легко уводит внимание от качества еды: можно уложиться в норму, но питаться только фастфудом — и заработать проблемы со здоровьем», — подчеркнула врач.

Отвечая на вопрос, кому подойдет такой способ контроля питания, специалист отметила, что метод будет полезен спортсменам, которым нужно точно рассчитать рацион, людям, желающим похудеть под контролем диетолога, или тем, кто ставит краткосрочную цель — например, подготовиться к отпуску за 2–3 месяца. При этом подросткам, по ее словам, лучше не пробовать подсчет: в этом возрасте важно формировать здоровые привычки без лишнего стресса. Не стоит увлекаться подсчетами и тем, кто сталкивался с расстройствами пищевого поведения, а также тем, кто замечает, что мысли о калориях мешают жить. И если для человека еда — это радость и общение, а не математика, метод, скорее всего, не принесет удовольствия.

В качестве альтернативы эндокринолог привела более простые подходы. Например, правило тарелки: половина порции — овощи, четверть — белки (мясо, рыба, бобовые), еще четверть — углеводы (крупы, картофель). Такой способ позволяет соблюдать баланс без постоянных расчетов. Можно также сделать акцент на качестве еды: заменить чипсы на фрукты, сладкую газировку — на воду с лимоном. Так, по словам врача, можно автоматически сократить калории на 12–18 %.

«Если же вы все-таки решили попробовать считать калории, соблюдайте простые правила. Сначала посоветуйтесь с диетологом. Ограничьте срок использования метода — например, 8–12 недель. Не зацикливайтесь на цифрах: обращайте внимание и на качество еды. Если появилась тревога — сделайте паузу или откажитесь от метода. И раз в неделю отдыхайте от подсчетов — чтобы восстановить связь с организмом», — рекомендовала Одерий.

«Подсчет калорий — не добро и не зло, а инструмент, который может быть эффективен при разумном использовании. Он работает, если использовать его с умом и не превращать в навязчивую идею. Главное правило здоровья: питание должно быть сбалансированным, а еда — приносить радость.

Цифры в приложении не заменят удовольствия от вкусного обеда в кругу близких», — резюмировала специалист.

