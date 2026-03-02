Дуров заявил, что «пропустил бесплатные фейерверки из Ирана»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на фоне ударов США и Израиля по Ирану, что покинул Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) еще неделю назад.

По словам предпринимателя, ему пришлось уехать в Европу.

«Поэтому я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя большему риску», — написал Дуров.

Также он подчеркнул, что Дубай статистически безопаснее, учитывая уровень преступности в Европе. И это так, несмотря на то, что по этому городу ОАЭ наносятся ракетные удары, отметил основатель Telegram.

Он добавил, что с нетерпением ждет возвращения в этот город ОАЭ.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Дуров призвал держаться подальше от Франции.