Посол рассказал о планах НАТО по морской блокаде России

Посол России в Норвегии Корчунов: НАТО вынашивает планы морской блокады РФ
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Страны НАТО вынашивают планы морской блокады России. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

По его словам, страны Североатлантического альянса имеют значительные военно-морские потенциалы и уже показали готовность применять их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права. Они вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что РФ есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и притязаниям на ресурсы Арктики. Министерство иностранных дел России ведет соответствующую работу на всех профильных международных площадках в плотном взаимодействии с партнерами-единомышленниками в странах мирового большинства, добавил Корчунов.

15 февраля американский журнал Military Watch Magazine написал, что НАТО готовится к «морской блокаде российской гражданской торговли с акцентом на Арктику и Балтийское море».

19 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления. При этом он выразил надежду, что этого не случится.

Ранее в МИД РФ рассказали, как Запад мешает развитию российской Арктики.

 
