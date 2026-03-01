Размер шрифта
Москалькова рассказала о желании спасенных украинцев остаться в России

Москалькова: часть спасенных из зоны СВО украинцев хочет стать гражданами РФ
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Некоторые граждане Украины, эвакуированные российскими военными из зоны конфликта, выразили желание остаться в России и получить российское гражданство, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в декабре российские военные вывели из опасной зоны 46 украинцев, из которых 17 уже вернулись на родину, а остальные находятся во временных пунктах размещения в России.

«Эта группа людей, она как бы делится на две категории. Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», — уточнила Москалькова.

Вторая группа, по ее словам, намерена вернуться на Украину, но только после завершения специальной военной операции и получения гарантии безопасности для их перемещения и проживания на территории своей страны.

До этого Москалькова отметила, что украинцы, которых эвакуировали из зоны боевых действий в РФ, в любой момент могут вернуться на родину или уехать в другую страну.

Ранее на Украине подсчитали покинувших страну после начала СВО граждан.

 
