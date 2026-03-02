В российском регионе сошли с путей локомотив и десять вагонов

В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов грузового поезда

В Пермском крае сошли с путей локомотив и 10 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По ее информации, 1 марта в 23:02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 – Шаля Свердловской железной дороги произошел сход 10 вагонов в хвостовой части грузового поезда. Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, из-за чего этот локомотив сошел с рельсов.

Как заявили в пресс-службе, никто не пострадал, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации схода подняты восстановительные поезда.

«Возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства инцидента уточняются», — добавляется в сообщении.

24 января в Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги. Поезд с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Новой Москве три человека пострадали при сходе вагонов с рельсов.