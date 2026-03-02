В Госдуме напомнили россиянам, что перед 8 Марта нужно отработать полную неделю

Пятница, 6 марта, не будет сокращенной из-за Международного женского дня, напомнила в комментарии ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий выразила сожаление по этому поводу и пояснила, что так сложилось, потому что 8 Марта не выпало на начало выходных дней. Зато следующая неделя будет четырехдневной после нерабочих 7-9 марта.

«Газета.Ru»

В начале февраля Бессараб уже обращала внимание граждан на то, что в феврале и марте не будет сокращенных дней перед праздниками. Тогда член комитета Госдумы отмечала, что в текущем году работать на один час меньше россияне будут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

А в декабре прошлого года парламентарий рассказала, что в 2026 году у граждан не будет шестидневных рабочих недель. Она назвала предстоящий год «сбалансированным и достаточно благоприятным» в том, что касается рабочих и выходных дней.

Ранее экономист сообщила, сколько россиян будут работать за идею в конце года.