РФ занимает 49-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения

Россия опустилась в рейтинге стран мир по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, сообщила РИА «Новости» замдиректора по клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

В понедельник стало известно, что Россия занимает 43-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения и 105-е место по уровню летальности. Однако, по данным на 21 октября, российская сторона располагается на 49-й строчке рейтинга.

«Общая заболеваемость в РФ составила 998,9 на 100 тысяч населения», — уточнила Плоскирева.

Притом на данный момент страна занимает 46-е место по показателям смертности на 100 тыс.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 15 971. В России зафиксировано более 1,4 млн заболевших, а всего в мире свыше 41,3 млн заразившихся инфекцией.

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