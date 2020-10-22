Роспотребнадзор не выявил коронавирус в продуктах питания

Специалисты Роспотребнадзора не нашли образцы коронавирусной инфекции в продуктах питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор продолжает продолжает исследовать объекты окружающей среды на наличие SARS-CoV-2.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — отметили в пресс-службе.

Образцы COVID-19 были выявлены лишь в 170 смывах из исследованных более 135 тыс. с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах. Положительные случаи составляют всего 0,13% от общего числа проб.

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