Песков считает, что система здравоохранения РФ способна выдержать натиск пандемии
Система здравоохранения России способна выдерживать нарастающий натиск пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система [здравоохранения] уже готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается эпидемией», — подчеркнул представитель Кремля.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России выявлено 1 447 335 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала вспышки эпидемии скончались 24 952 человека от инфекции, при этом выздоровели 1 096 560 пациентов.
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