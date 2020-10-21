Песков считает, что система здравоохранения РФ способна выдержать натиск пандемии

Система здравоохранения России способна выдерживать нарастающий натиск пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система [здравоохранения] уже готова выдерживать то давление, которое сейчас на нее оказывается эпидемией», — подчеркнул представитель Кремля.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России выявлено 1 447 335 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала вспышки эпидемии скончались 24 952 человека от инфекции, при этом выздоровели 1 096 560 пациентов.

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