В России впервые выявлено свыше 16 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые сначала пандемии выявлено более 16 тысяч случаев коронавируса, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 16 319 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 84 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 9 704 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 1 085 608.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 24 635. За минувшие сутки зафиксировано 269 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 1 431 635 случаев COVID-19.

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