Вертолет упал в реку вблизи Вологды

Небольшой вертолет рухнул в реку в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Упал в реку, по предварительной информации, небольшой вертолет», — заявил собеседник агентства.

Другие подробности происшествия пока не приводятся. Судьба экипажа остается неизвестной.

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