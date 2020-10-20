Вертолет упал в реку вблизи Вологды
Михаил Кириллов
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Небольшой вертолет рухнул в реку в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Упал в реку, по предварительной информации, небольшой вертолет», — заявил собеседник агентства.
Другие подробности происшествия пока не приводятся. Судьба экипажа остается неизвестной.
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