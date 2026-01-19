Рынок труда в России в 2026 году ждет оптимизация и замедление роста зарплат

Российские компании в 2026 году продолжат оптимизировать расходы на персонал, что приведет к замедлению роста зарплат и переходу от рынка работника к рынку работодателя. Об этом пишет газета «Ведомости».

Издание отмечает, что в прошлом году на перегретом рынке труда началось охлаждение. Компании на фоне высокой ключевой ставки и ухудшения финансового состояния сократили потребности в найме.

Эксперты ожидают, что значимого роста безработицы не произойдет благодаря гибкости, связанной с развитием платформенной занятости. Отдельной тенденцией может стать расширение неформального сектора и практики выплаты зарплат в конвертах.

17 января доктор экономических наук, профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова заявила, что у российских инженеров и сотрудников IT-сферы ожидается рост зарплат в 2026 году. По ее словам, больше всего зарплата может вырасти у сотрудников компаний, испытывающих кадровый голод и наращивающих обороты. Нежникова привела в пример данные Центробанка, согласно которым номинальная зарплата в среднем по российской экономике увеличится на 8,4%, однако реальный рост с учетом инфляции составит всего 2,7%.

