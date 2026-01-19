Размер шрифта
Стал известен самый безопасный регион России

В Чечне зарегистрирован самый низкий уровень преступности в России
Кирилл Зыков/РИА Новости

В 2025 году наиболее низкий уровень преступности в России был зафиксирован в Чеченской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным МВД, в прошлом году было зарегистрировано 1 771 174 преступления, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год. В Чечне зафиксировали всего 16 преступлений на 10 тысяч жителей при общероссийском уровне 121 преступление на 10 тысяч человек. Второе и третье место рейтинга заняли Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Дагестан (42 преступления на 10 тысяч жителей).

В Чечне, Ингушетии и Дагестане также было зарегистрировано наименьшее число тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в Чечне зафиксировано всего пять тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей, что более чем в восемь раз ниже общероссийского уровня.

Регионами с самым высоким уровнем преступности являются Карелия, Забайкальский край и Алтай. Больше всего тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано в Камчатском крае, Забайкальском крае и Магаданской области.

В сентябре сообщалось, что Чечня вошла в топ-5 самых безопасных регионов РФ.

Ранее в Чечне произошло нападение на пост ДПС. 

