США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, поставленных Россией в рамках гуманитарного обмена. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителя агентства.

По данным издания, американская сторона приняла аппараты 1 апреля в Нью-Йорке. Затем они были распределены по больницам.

Однако приборы «Авента М» никогда не использовались из-за того, что для их работы требовалось электрическое напряжение, несовместимое с американскими системами.

Кроме того, на решение FEMA повлияла информация о пожарах в российских больницах, где использовались данные аппараты.

Как сообщил представитель агентства, приборы были утилизированы «в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов».

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