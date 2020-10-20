Специалисты рассказали, когда пик COVID-19 может пойти на спад в России

Специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали сроки спада пика заболеваемости новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, лаборатория провела исследование эпидемиологической ситуации в России и сделала прогноз по ее дальнейшему развитию. Для определения итогов исследователи также проанализировали наблюдения за сезонным течением некоторых ОРВИ за несколько лет.

Согласно их предположениям, спад наступит в первых числах ноября. Эксперты подчеркнули, что снижение уровня заболеваемости будет зафиксировано при отсутствии изменений в соотношения числа инфицированных COVID-19 к количеству проведенных тестов.

«То есть, может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут», — объяснили в лаборатории.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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