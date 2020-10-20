Генералу СК Музраеву предъявили окончательное обвинение

Бывшему главе следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Музраева Владимир Семенцов отметил, что генерал продолжает настаивать на своей невиновности.

«Нашему подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал», — подчеркнул Семенцов.

Он также уточнил, что допрос генерала по существу был назначен на понедельник, 26 октября.

Ранее генерала СК арестовали по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. По данным следствия, он покрывал преступную группировку, которая в ноябре 2016 года совершила покушение на Бочарова. Позже выяснилось, что экс-силовик замешан еще в нескольких преступлениях.

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