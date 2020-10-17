В Минске прошел женский протестный марш

Женский протестный марш прошел в Минске, он завершился без задержаний, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, число участниц акции превысило 100 человек. Они прошли от станции метро «Восток» до центра города по проспекту Независимости, указано в сообщении.

В белорусской столице были развернуты дополнительные подразделения милиции, при этом ни одна участница марша не была задержана, отмечает агентство.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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