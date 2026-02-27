Размер шрифта
Песков рассказал о формате нового раунда переговоров

Песков: новый раунд переговоров пройдет в формате РФ–США–Украина
Petrov Sergey/Global Look Press

Переговоры по украинскому урегулированию планируется продолжить в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, следующий раунд переговоров предполагается провести именно в таком формате. Песков уточнил, что речь идет о продолжении трехстороннего диалога.

В январе и феврале 2026 года Россия, Украина и США провели трехсторонние встречи делегаций в ОАЭ. Затем состоялись встречи в Женеве. Первый раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и США прошел 23–24 января в Абу-Даби. Второй раунд переговоров состоялся там же 4–5 февраля. 26 февраля в Женеве прошла встреча делегаций США и Украины.

Песков отмечал, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна подвести итог всей переговорной работе. Он отметил, что преждевременно говорить о стадии урегулирования или делать прогнозы. Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что предложение Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается в силе.

Ранее на Западе заявили, что реинтеграция РФ может быть козырем США на переговорах по Украине.

 
