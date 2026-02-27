Размер шрифта
Продюсер о падении гонораров Кадышевой: «Есть проблемы со здоровьем, тяжело выносить программу»

Артем Пряхин/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко объяснил падение гонораров Надежды Кадышевой тем, что на мероприятиях певица выступает с сыном. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что спрос на артистку угасает, так как заказчики платят за нее, а получают Григория Костюка.

Рудченко отметил, что давно предсказывал снижение востребованности Кадышевой. Певица начала собирать стадионы благодаря популярности у молодежи, которая, по мнению продюсера, уже постепенно сходит на нет. На данный момент, как сообщили СМИ, гонорар певицы упал с 15 до 8 млн рублей.

«Я думаю, что сейчас будет определенная ценовая стагнация у артистки, и вот на этих 8 млн рублей падение остановится. Это в целом связано и с тем, что закончились новогодние праздники. И опять же выступления артистки сопровождаются выступлениями ее сына, что тоже как бы не очень радует заказчиков. Они хотят видеть саму Надежду Кадышеву. А с учетом того, что у нее есть определенные проблемы со здоровьем и ей тяжело выносить полную концертную программу, она чуть ли не половину выступления отдает своему сыну. По сути, из-за этого спрос и упал», — поделился продюсер.

Также Рудченко подчеркнул, что повлияло и окончание новогодних праздников, когда все артисты завышают гонорары. Продюсер отметил, что, вероятно, Кадышева в скором времени сократит количество выступлений.

«Возможно, уже вторая волна популярности идет к завершению. Завирусилась эта тема, а сейчас уже сходит на нет. Но артистка все равно будет стоить выше того ценника, что был до начала второй волны. У нее тогда был ценник 1,5 млн рублей. Количество мероприятий сократится, и Надежда будет чаще работать непосредственно большую часть концерта. Григорий, конечно, будет разбавлять, а не вот как сейчас», – заявил Рудченко.

Ранее бывшая девушка сына Надежды Кадышевой потребовала от него 5 млн рублей через суд.

 
