Сборная России анонсировала второго соперника в 2026 году

Сборная России сыграет товарищеский матч против Мали в Санкт-Петербурге
Сборная Мали по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой России в марте 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее на Лионеля Месси напали болельщики.

 
