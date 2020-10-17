Во Франции пройдет национальная церемония в память об убитом учителе истории

Во Франции состоится национальная церемония в память об убитом учителе истории Самюэле Пати. Об этом заявил министр образования страны Франции Жан-Мишель Бланкер, передает РИА «Новости».

По его словам, после завершения каникул 2 ноября в школах состоится минута молчания в память о жертве террориста.

«То, что произошло, не имеет названия. Это должно быть побеждено», — подчеркнул Бланкер.

Ранее ежедневная французская газета Le Figaro сообщила, что учителя обезглавил под Парижем 18-летний чеченец по имени Абдулах А. Инцидент произошел 16 октября в департаменте Валь-д'Уаз. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Макрон назвал убийство под Парижем терактом.

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