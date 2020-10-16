ВОЗ поддерживает контакт с центром «Вектор» по вопросу вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает контакт с центром «Вектор», разработавшим вторую российскую вакцину от коронавируса нового типа, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Об этом сообщает Reuters.

ВОЗ сможет дать оценку вакцине исключительно после завершения третьей стадии клинических исследований, подчеркнула представитель организации.

15 октября президент России Владимир Путин сообщил, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вектор» против COVID-19: Путин рассказал о второй вакцине

— Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от COVID-19

— Роспотребнадзор сообщил, когда начнется исследование вакцины «Вектора»