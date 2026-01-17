Размер шрифта
В Краснодарском крае раздались взрывы

SHOT: около 10 взрывов раздались над Сочи и Туапсе, силы ПВО сбивают дроны ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Около 10 взрывов раздалось над Сочи и Туапсе в Краснодарском крае, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники над морем. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около 02:20 начались взрывы в районе Туапсе. Горожане насчитали минимум семь гулких звуков. Очевидцы видели вспышки со стороны Черного моря и слышали «в небе жужжание, как будто кукурузника».

Примерно в 02:45 на черноморском побережье Кубани начали звучать сирены, предупреждающие об угрозе атаки беспилотников. Очевидцы сообщили, что слышали минимум три взрыва в районе поселка Лазаревское.

«Туристы утверждают, что персонал одной из гостиниц «Сириуса» попросил их спуститься на парковку в целях безопасности», — отмечается в публикации.

В 02:50 мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории города-курорта объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

16 января силы ПВО в период с 18:00 до 23:00 мск уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря. В Минобороны отметили, что 16 дронов ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Курской областью. Еще по одному беспилотнику нейтрализовали над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

